Blinken chega a Israel para último grande esforço de cessar-fogo antes da eleição nos EUA

Washington espera que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar - o homem mais procurado por Israel, responsabilizado por desencadear o ano de guerra ao planejar os ataques mortais em 7 de outubro do ano passado em território israelense - proporcione uma nova oportunidade para a paz.

Mas, até o momento, Israel não demonstrou nenhum sinal de abrandamento em suas campanhas militares contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano.

Blinken se encontrará com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, com o ministro da Defesa Yoav Gallant e com outras autoridades no início de uma viagem de uma semana que também o levará à Jordânia e ao Catar.

Autoridades norte-americanas afirmam que ele está se concentrando em planos para reconstruir e governar Gaza após a guerra, o que é necessário para se chegar a um cessar-fogo no local. Separadamente, um enviado dos EUA esteve no Líbano, analisando as condições para chegar a um acordo sobre o fim do conflito entre Israel e o Hezbollah.

Horas antes da aterrissagem de Blinken, sirenes de ataque aéreo soaram em Tel Aviv e em outras partes da região central de Israel, depois que o Hezbollah disparou mísseis contra o que disse serem alvos militares israelenses perto de Haifa e Tel Aviv. Os mísseis foram uma demonstração aparente de que a capacidade do Hezbollah sobreviveu ao maior ataque de Israel em décadas de hostilidades.

Durante uma noite de ataques pesados no sul do Líbano e nos subúrbios de Beirute, Israel atingiu a área próxima ao hospital Rafik Hariri de Beirute, a principal instalação médica estatal do Líbano. As autoridades libanesas disseram que 13 pessoas foram mortas. Os militares israelenses disseram que o hospital em si não havia sido alvo e não foi afetado.