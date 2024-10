Blinken faz apelo para Israel aproveitar oportunidade e acabar com guerra em Gaza

Por Humeyra Pamuk

TEL AVIV (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez um apelo nesta quarta-feira para Israel aproveitar a oportunidade aberta com o assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar, e a destruição de grande parte da capacidade do grupo durante mais de um ano de conflito para encerrar a guerra em Gaza.

Blinken disse que Israel havia alcançado muitos de seus objetivos, incluindo a destruição de boa parte da força militar do Hamas e a eliminação da maior parte de sua liderança, incluindo Sinwar, e que agora deveria focar em trazer os reféns restantes de Gaza para casa e encerrar os combates.