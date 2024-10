Receita apreende R$ 150 mil em 'Ozempic dos ricos' no aeroporto do Recife

A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (23), dezenas de canetas aplicadoras do medicamento Mounjaro (tirzepatida), conhecido como "Ozempic dos ricos", no Aeroporto Internacional do Recife.

O que aconteceu

A mercadoria retida foi avaliada em R$ 150 mil. Os itens foram apreendidos porque havia uma grande quantidade de canetas, o que caracteriza intenção de revender o produto, explicou o órgão.

O passageiro desembarcou de um voo que partiu de Lisboa, em Portugal.