Blinken pede fim do conflito no Oriente Médio; Israel bombardeia cidade histórica libanesa

Dezenas de milhares de pessoas já haviam fugido de Tiro nas últimas semanas, à medida que Israel intensifica sua campanha para destruir o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, ambos aliados próximos do Irã.

A cidade é normalmente um centro movimentado para o sul - com pescadores, turistas e até mesmo soldados de paz da ONU em uma pausa de suas missões perto da fronteira, passando o tempo no mar. No entanto, as ordens de retirada de Israel nesta semana para a cidade abrangeram, pela primeira vez, uma grande parte dela, inclusive até seu antigo castelo.

Alguns libaneses temem que seu país acabe como Gaza, onde os ataques israelenses mataram dezenas de milhares de palestinos e arrasaram grande parte do pequeno enclave.

Em Gaza, onde Israel intensificou o ataque no extremo norte do território desde que matou o líder do Hamas na semana passada, as autoridades de saúde informaram que pelo menos 20 pessoas morreram em novos ataques israelenses, a maioria no norte.

Blinken, que tem viajado regularmente ao Oriente Médio desde o início da guerra, está fazendo sua primeira viagem desde que Israel matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, seu inimigo mais procurado, uma morte que Washington espera que possa dar um impulso para a paz.

A viagem do secretário de Estado é a última grande iniciativa de paz dos EUA antes da eleição presidencial de 5 de novembro, entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, que pode mudar a política dos EUA na região.