EUA: campanha de Trump 'flerta com machismo' enquanto celebridades 'têm medo' de apoiar Harris

Na reta final das eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcada para 5 de novembro, já considerada uma das mais acirradas da história, a imprensa francesa analisa o apoio eleitoral nas campanhas do republicano Donald Trump e da democrata Kamala Harris. De um lado, Trump se apoia no machismo, teorias da conspiração e no bilionário Elon Musk; do outro, a democrata conta com a timidez do apoio de figuras públicas, além de contrariedades no que diz respeito à participação dos EUA em conflitos.

O jornal Le Monde desta quarta-feira (23) acusa que Trump "flerta com o machismo" e faz referências ao mundo da luta livre para incentivar os homens que perderam o interesse pela política a votar nele. A publicação cita o astro da luta livre Hulk Hogan e Dana White, o presidente da polêmica liga de artes marciais mistas UFC, que declarou em setembro à revista Time considerar Trump "o verdadeiro 'gladiador' americano".

O diário francês aborda ainda a camapanha trumpista baseada na cultura do "Make America great again bro", que, segundo a publicação, mostra com clareza na reta final da campanha presidencial, o fenômeno da diferença entre o voto masculino e o feminino nos EUA.