Campanha de Trump acusa Partido Trabalhista britânico de interferência na eleição dos EUA

Há muito tempo voluntários políticos britânicos viajam para os EUA antes das eleições, com ativistas do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, geralmente apoiando os democratas, seu partido irmão, e os conservadores apoiando os republicanos.

Autoridades britânicas, que pediram para não ter seus nomes revelados, disseram à Reuters que alguns conselheiros seniores do Partido Trabalhista viajaram para se encontrar com estrategistas do Partido Democrata nos últimos meses, após a vitória esmagadora do partido nas eleições britânicas de julho.

Um dos tópicos discutidos foi como os trabalhistas reconquistaram quase todas as antigas áreas industrializadas que os abandonaram em 2019.

O líder trabalhista Starmer negou que a queixa possa prejudicar as relações com Trump se o ex-presidente vencer novamente em 5 de novembro, dizendo que os partidários do Partido Trabalhista estavam se voluntariando em seu próprio tempo.

Mas a reclamação é uma complicação em potencial.

Trump, que é próximo do político de direita britânico Nigel Farage e anteriormente tinha bons laços com o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, elogiou Starmer quando os dois se encontraram em setembro na Trump Tower.