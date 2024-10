Modi e Xi concordam em resolver diferenças entre Índia e China

A reunião na cidade de Kazan ocorreu dois dias depois que Nova Délhi anunciou que havia chegado a um acordo com Pequim para resolver o impasse militar de quatro anos na região de Ladakh, no Himalaia.

Os dois lados devem fortalecer a comunicação e a cooperação, resolver conflitos e diferenças e realizar os sonhos de desenvolvimento um do outro, afirmou Xi a Modi, segundo a emissora estatal chinesa CCTV.

Em resposta, Modi disse a Xi que a manutenção da paz e da estabilidade em sua fronteira deve ser uma prioridade e que a confiança, o respeito e a sensibilidade mútuos devem ser a base do relacionamento.

"Saudamos o acordo sobre as questões que surgiram nos últimos quatro anos", disse Modi a Xi em comentários que foram ao ar na emissora estatal indiana Doordarshan.

"Deve ser nossa prioridade manter a paz e a tranquilidade na fronteira. A confiança mútua, o respeito mútuo e a sensibilidade mútua devem ser a base de nosso relacionamento", declarou Modi.

As relações entre as duas nações mais populosas do mundo - ambas potências nucleares - estão tensas desde que um confronto entre suas tropas na fronteira em grande parte não demarcada no Himalaia ocidental deixou 20 soldados indianos e quatro chineses mortos em 2020.