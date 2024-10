Putin conquista vitória em cúpula do Brics com rara demonstração de harmonia entre Xi e Modi

Apenas dois dias depois de Nova Délhi anunciar que havia chegado a um acordo com Pequim para resolver um impasse militar de quatro anos na disputada fronteira do Himalaia, Xi disse a Modi que eles devem aprimorar a comunicação e a cooperação e administrar efetivamente as diferenças.

"É do interesse fundamental dos dois países e povos que a China e a Índia compreendam corretamente a tendência da história e a direção do desenvolvimento de suas relações", disse Xi, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV.

Em resposta, Modi disse a Xi que a manutenção da paz e da estabilidade em sua fronteira deve ser uma prioridade e que a confiança, o respeito e a sensibilidade mútuos devem ser a base do relacionamento.

"Saudamos o acordo sobre as questões que surgiram nos últimos quatro anos", disse Modi a Xi em comentários que foram ao ar na emissora estatal indiana Doordarshan.

O Brics - uma ideia concebida dentro do Goldman Sachs há duas décadas para descrever o crescente poder econômico da China e de outros grandes mercados emergentes - é agora um grupo que representa 45% da população mundial e 35% da economia global.

A cúpula do Brics coincide com reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Washington.