Cúpula do Brics denuncia Israel, omite Hamas e poupa Rússia

Para o bloco, o "agravamento do conflito na Faixa de Gaza alimenta a tensão, o extremismo e as graves consequências negativas em nível regional e global". "Pedimos a todas as partes relevantes que ajam com a máxima moderação e evitem ações de escalada e declarações provocativas", pede.

O texto ainda diz que os membros do Brics:

Reconhecem as medidas provisórias da Corte Internacional de Justiça nos procedimentos legais instituídos pela África do Sul contra Israel.

Reafirmam o apoio à adesão plena do Estado da Palestina às Nações Unidas no contexto do compromisso inabalável com a visão da solução de dois Estados com base no direito internacional, incluindo as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU e da AGNU e a Iniciativa de Paz Árabe, que inclui o estabelecimento de um Estado da Palestina soberano, independente e viável, de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas de junho de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital, vivendo lado a lado em paz e segurança com Israel.

Líbano e sem referências ao Hezbollah

Outro ponto de estaque é a "preocupação" do Brics com a situação no sul do Líbano. "Condenamos a perda de vidas civis e os imensos danos à infraestrutura civil resultantes dos ataques de Israel em áreas residenciais no Líbano e pedimos a cessação imediata dos atos militares", disseram, sem citar o Hezbollah.