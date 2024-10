Diante de Putin, Lula diz que é crucial evitar escalada de Rússia x Ucrânia

Putin, anfitrião do encontro, assistiu à fala de Lula. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não estava, já que seu país não faz parte do Brics. Ele tem sido crítico à postura do governo brasileiro em relação à guerra. Em agosto, afirmou que Lula "vive narrativas da União Soviética" sobre guerra (veja mais abaixo).

Lula pediu união aos colegas "no momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais". "É fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns", disse. Outras autoridades estavam presentes, caso dos líderes da China, Xi Jinping, e do Irã, Masoud Pezeshkian.

O presidente do Brasil afirmou que as guerras não interessam aos pobres. "Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas", afirmou.

O que eles [mais vulneráveis] querem é comida farta, trabalho digno, escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade (...) É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes.

Lula, em discurso na cúpula do Brics

Críticas aos países ricos

Lula reforçou a importância dos Brics como contraponto aos países ricos. "Queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países", afirmou.