Aumento de preço do ramen no Japão leva eleitores a refletirem sobre as eleições

Alguns de seus concorrentes não estão se saindo tão bem: 49 operadores de lojas de ramen com dívidas de pelo menos 10 milhões de ienes pediram falência nos primeiros sete meses do ano, a caminho de superar o recorde de 2020, de 54 falências, de acordo com a empresa de pesquisa de crédito Teikoku Databank.

Hikage se orgulha de usar principalmente ingredientes nacionais, mas muitos restaurantes de ramen dependem bastante de materiais importados, como a farinha para fazer o macarrão.

Os custos de importação do Japão aumentaram com a queda do iene. A moeda atingiu o menor valor em 34 anos em relação ao dólar neste ano e tem sofrido para recuperar terreno. Além disso, o aumento dos custos para as lojas de ramen é consequência do aumento dos preços da energia e dos grãos, desencadeado pela guerra da Rússia na Ucrânia, além do aumento dos custos trabalhistas.

A situação das lojas de ramen do Japão ilustra uma tendência maior, pois as empresas que não conseguem se ajustar à era da inflação vão à falência.

As falências em todo o país nos seis meses até setembro aumentaram 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 4.990 casos, com um número recorde causado pela inflação, disse o Teikoku Databank.