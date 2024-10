Mãe acalma criança durante tiroteio no Rio: 'Em nome de Jesus, se acalma'

As duas continuam abraçadas durante o diálogo. Na gravação, os outros passageiros também aparecem abaixados com o fogo cruzado. Outros moradores relatam terem passado mal.

Operação no Complexo de Israel

Duas pessoas morreram. Paulo Roberto de Souza, 60, foi baleado na cabeça e morreu quando estava em um ônibus da linha 493. O veículo trafegava na Avenida Brasil quando uma bala atravessou uma das janelas e atingiu o homem. Ele chegou morto ao Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias (RJ), informou a prefeitura.

A segunda vítima também morreu baleada na cabeça. Renato Oliveira, de 48 anos, estava internado no Hospital Federal Bonsucesso e teve sua morte confirmada, informou o Ministério da Saúde.

Outros quatro ficaram feridos. Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49, também foi atingido com um tiro na cabeça e está em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Alayde dos Santos Mendes, 24, deu entrada em Duque de Caxias com perfuração na coxa, mas já recebeu alta.

Dois deles estão no Hospital Federal do Bonsucesso. Um foi ferido no antebraço e já recebeu alta, enquanto o outro foi atingido na região dos glúteos e segue internado na unidade.