EUA vendem 159,9 mil t de farelo de soja da safra 2024/25, aponta USDA

São Paulo, 24 - Exportadores dos Estados Unidos reportaram vendas em 159,9 mil toneladas de farelo de soja da safra 2024/25, na semana encerrada em 17 de outubro, informou nesta quinta-feira, 24, o Departamento de Agricultura do país (USDA).Os principais compradores foram Colômbia (66,4 mil t), México (33,1 mil t), El Salvador (24,5 mil t), Vietnã (13,9 mil t) e Venezuela (12,3 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (36,9 mil t).Para o ano comercial 2025/26, os cancelamentos superaram as vendas em 200 toneladas, para o Canadá.O total vendido, de 159,7 mil toneladas, ficou perto do piso das projeções dos analistas, que esperavam vendas de 150 mil toneladas a 400 mil toneladas. Os embarques na semana somaram 232,2 mil toneladas. Os principais destinos na semana foram Vietnã (50,7 mil t), Honduras (36,9 mil t), Venezuela (29 mil t), Guatemala (21,8 mil t) e Canadá (20,7 mil t).