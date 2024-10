Petrobras prevê elevar produção de Tupi de volta a 1 mi barris/dia em 2027, diz diretora

"Os dois juntos vão somar 3 milhões ao dia. Há um terceiro poço, mas o pessoal disse que ainda precisa de mais tempo para avaliar", disse dos Anjos à Reuters.

A busca por mais produção de gás natural atende a anseios do governo federal, que vem demandando que a petroleira busque meios de elevar a oferta nacional do insumo.

Mais cedo, em evento no auditório da Coppe, da Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a executiva afirmou que a campanha exploratória na Foz do Amazonas, região com elevado potencial petrolífero da Margem Equatorial, poderá ser iniciada apenas em 2025, mesmo que uma autorização ambiental para exploração da área saia eventualmente em 2024.

Ele disse estar "frustrada" pelo fato de a Petrobras não ter obtido ainda a licença para a campanha exploratória, apesar de considerar que foram atendidos os principais condicionantes do Ibama.

(Por Rodrigo Viga Gaier)