Astronauta da Nasa é internado após retornar de estação espacial

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - Um astronauta da Nasa foi levado ao hospital nesta sexta-feira por um problema de saúde não especificado pouco depois de voltar à Terra de uma missão de quase oito meses na Estação Espacial Internacional, afirmou a agência norte-americana.

O astronauta, cuja identidade foi mantida em sigilo por questão de privacidade, pousou na costa da Flórida às 4h29 desta sexta-feira, no horário de Brasília, a bordo da cápsula Crew Dragon, da SpaceX, com outros três tripulantes: dois astronautas da Nasa e um cosmonauta russo. A tripulação contava com os astronautas norte-americanos Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e o cosmonauta russo Alexander Grebenkin. Inicialmente, a Nasa havia informado que toda a tripulação tinha sido levada ao centro médico para exames por cautela, mas não especificou se toda a tripulação ou apenas parte dela apresentava problemas de saúde. Mais tarde, a agência afirmou que o problema era de um astronauta, mas que todos foram levados a um hospital em Pensacola, na Flórida, perto do local de pouso. "O astronauta que permanece em Ascension apresenta estado de saúde estável e continua sob observação, por precaução", disse a Nasa em comunicado, referindo-se ao hospital Ascension Sacred Heart Pensacola. A agência espacial russa, Roscosmos, postou na rede social Telegram uma foto de Grebenkin em pé e sorrindo, com a legenda: "Após uma missão espacial e o pouso, o cosmonauta Alexander Grebenkin se sente muito bem!". (Reportagem de Joey Roulette)