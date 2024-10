Eleição no Japão testará partido governista e pode trazer incertezas

O Komeito, afiliado à maior organização budista leiga do Japão, tem se mostrado relutante em apoiar as decisões que considera um afastamento do pacifismo do Japão do pós-guerra, como a aquisição de armas de longo alcance que o PLD argumenta serem necessárias para impedir que a China inicie uma guerra no Leste Asiático.

POSSÍVEL MUDANÇA NA COALIZÃO

Se a coalizão perder sua maioria, o PLD precisará do apoio de pelo menos um outro partido, o que limitará ainda mais a política de Ishiba e, possivelmente, complicará os esforços do Banco do Japão para desfazer décadas de estímulo monetário.

Entre os possíveis parceiros estão o Partido Democrático para o Povo (PDP), que tinha sete legisladores na Câmara dos Deputados na eleição e defende impostos mais baixos, e o conservador Partido da Inovação do Japão, que está defendendo 44 cadeiras com a promessa de regras de doação mais rígidas para limpar a política.

"Uma coalizão com o PDP poderia acontecer, mas o desafio seria conciliar sua pressão por cortes de impostos", disse Masafumi Fujiwara, professor associado da Universidade de Yamanashi.

O PDP quer reduzir pela metade o imposto nacional sobre vendas de 10% do Japão e cortar o imposto de renda, políticas que não são apoiadas pelo PLD.