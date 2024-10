G7 chega a acordo sobre como conceder à Ucrânia US$50 bi em crédito

ROMA (Reuters) - Líderes do G7 chegaram a um consenso sobre como conceder empréstimos de cerca de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, garantidos por ganhos de ativos russos congelados, informou o grupo em comunicado nesta sexta-feira.

“Esses empréstimos serão pagos e quitados pelos fluxos futuros de receitas extraordinárias decorrentes da imobilização de ativos soberanos russos", afirmou o comunicado.

“Nosso objetivo é começar a desembolsar esses recursos até o fim do ano”, informou o comunicado, publicado no momento em que autoridades de Finanças estão se encontrando em Washington para reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.