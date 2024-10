Israel responde ao Irã com ataques a alvos militares, diz IDF

"Em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel -- neste momento, as Forças de Defesa de Israel estão realizando ataques precisos contra alvos militares no Irã", disseram as Forças de Defesa de Israel em comunicado.

Israel afirma que tem o direito e o dever de responder aos ataques de Teerã e seus representantes, que incluíram ataques com mísseis lançados de solo iraniano.

"Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas", acrescentou o comunicado.

O escopo do ataque não está imediatamente claro.

A TV estatal do Irã disse que várias explosões fortes foram ouvidas nos arredores da capital Teerã. A mídia semioficial iraniana disse que explosões também foram ouvidas na cidade vizinha de Karaj.

A agência de notícias Tasnim disse que "nada foi relatado sobre som de foguetes ou aviões no céu de Teerã até o momento".