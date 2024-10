Lula diz que dinheiro do acordo de Mariana precisa ser bem utilizado e será gerido pelo BNDES

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta sexta-feira uma cobrança ao governo para que os recursos do acordo bilionário de reparação pelo rompimento de uma barragem em Mariana (MG) fechado pelo poder público com as mineradoras Vale, BHP e Samarco sejam bem utilizados.

Em discurso durante cerimônia de assinatura do acordo, que prevê o pagamento de 100 bilhões de reais em recursos novos, Lula cobrou que os ministérios de seu governo façam projetos para utilizar o dinheiro para "reparar uma desgraça que uma empresa causou".

O presidente também disse que os recursos serão geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).