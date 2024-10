Milhares protestam na Geórgia conforme oposição questiona resultado das eleições

A palavra "roubada" foi projetada na fachada do prédio do Parlamento, da era soviética, na capital Tbilisi, no Cáucaso do Sul, mas não houve sinais de confrontos enquanto a polícia observava.

O partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012, obteve quase 54% dos votos na eleição de sábado, segundo a comissão eleitoral.

Os quatro principais partidos de oposição que ganharam assentos no Parlamento disseram que não reconhecem os resultados e que vão boicotar a câmara.

A presidente Salome Zourabichvili pediu à população que fosse às ruas após o anúncio dos resultados.

"Vocês não perderam as eleições. Seu voto foi roubado e estão tentando roubar também o seu futuro", disse Zourabichvili para multidão, envolta nas bandeiras da Geórgia e da União Europeia.

"Juntos, pacificamente, como estamos hoje, defenderemos o que é nosso: o direito constitucional de ter o seu voto respeitado”.