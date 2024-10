Desprezo por candidatos fica em 1º em SP, Nunes em 2º e Boulos em 3º

Ao mesmo tempo Nunes não é exatamente o tipo que arrasta multidões, desperta paixões ou empolga através de um projeto de cidade. Melhorou ao longo da campanha a sua capacidade de comunicação, mas o seu longo, repetitivo e autorreferente discurso-desabafo após a vitória mostra que não estávamos vendo a coroação de uma liderança. Segundo o Datafolha, 63% dos que diziam que votariam nele confessavam que faziam isso por falta de opção. Nesse quesito, o deputado do PSOL se saía melhor, com 46% afirmando que votaram nele por não ver opção melhor.

Considerando esses números, vale analisar o que levou as pessoas às urnas escolher alguém e não o que as manteve longe delas. Entre os eleitores de Nunes, pesou a força da base de vereadores e de sua rede de lideranças comunitárias, já, entre os de Boulos, há uma militância que ainda convence os eleitores a sair de casa — ainda que a esquerda tenha perdido boa parte de sua capacidade de mobilização.

Muita gente acha que a vida não vai mudar em nada com o processo eleitoral e, com o voto praticamente facultativo, é mais jogo uma justificativa de ausência feita com um clique no aplicativo do TSE. A esquerda, mais do que a direita, que continua no poder por aqui, precisa encontrar formas de engajar os eleitores se quiser virar o jogo.

Propor sonhos que mereçam ser defendidos coletivamente é o desafio, considerando, a nova configuração social paulistana e brasileira. Não emular a direita em uma discussão sobre empreendedorismo, baseada na teologia da prosperidade, mas apresentar alternativas com relação ao sentido do trabalho e à qualidade de vida.

Hoje, há uma massa que se sente ressentida por trabalhar muito, mas ter baixo poder de compra e, ainda por cima, contar com serviços públicos insuficientes em uma cidade extremamente desigual, com baixa qualidade de vida e que está sendo castigada por não se preparar para a mudança climática. Como trazer esse pessoal para a arena política, quebrando a ideia individualista do cada um por si e Deus acima de todos?