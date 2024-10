Final da eleição intima PGR a denunciar Bolsonaro ao STF

Por ora, a única punição que o Judiciário impôs a Bolsonaro foi a declaração de sua inelegibilidade por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foi motivada pela célebre reunião com embaixadores e pelo uso político da celebração do Bicentenário da Independência. Saiu barato. E o bolsonarismo trama reverter no Congresso também o banimento do capitão das urnas até 2030.

A impunidade de Bolsonaro e dos integrantes civis e militares do alto-comando do golpe contrasta com as punições draconianas impostas aos peixes pequenos do 8 de janeiro. Muitos foram sentenciados a 17 anos de cadeia.

A "total recivilização" do país, desejo de Barroso, passa pelo enquadramente de Bolsonaro e dos cúmplices paisanos e fardados nos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. A delinquência submete os investigados a penas de 28 anos de cadeia.

Numa evidência de que a sociedade está vários passos à frente da PGR e do Supremo, o refresco servido a Bolsonaro durante as eleições resultou em fiasco político. O "mito" revelou-se um cabo eleitoral mequetrefe.

No primeiro turno, Bolsonaro amargou uma derrota no Rio de Janeiro, reduto eleitoral do bolsonarismo. Fugiu dos palanques em São Paulo, transformando em limão a limonada da reeleição de Ricardo Nunes, consumada no segundo round.

Sob influência do capitão, vários bolsonaristas chegaram à fase final da disputa municipal. A grossa maioria foi, porém, derrotada. Os preferidos de Bolsonaro foram barrados nas urnas de Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Palmas, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Belém e Porto Velho.