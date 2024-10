Kamala vai relembrar ataque ao Capitólio dos EUA no local do discurso de Trump em 6 de janeiro

Por Stephanie Kelly e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente democrata, Kamala Harris, vai despertar as lembranças do ataque ao Capitólio dos EUA por partidários de Donald Trump com um discurso nesta terça-feira no mesmo local onde o ex-presidente se dirigiu a eles em 6 de janeiro de 2021, antes do ataque.

"Trata-se de alguém instável, obcecado por vingança, consumido por queixas e em busca de poder sem controle", dirá Kamala em Washington, uma semana antes de uma eleição presidencial muito disputada em 5 de novembro.