Gilmar Mendes, as convicções sobre José Dirceu e o vento

"Se houver avaliação de que se trata de medida para descredenciar a Justiça, obstrução de Justiça certamente está nos tipos de crime de responsabilidade. Pode ter outros dispositivos aplicáveis da legislação penal", afirmou Mendes há oito anos.

Nesta terça-feira, o mesmo ministro usou a decisão tomada em favor de Dirceu para criticar os vazamentos da Lava Jato.

"As iniciativas exóticas por ele (Moro) tomadas nesses processos, ao monitorar advogados, vazar ilegalmente conversas telefônicas, divulgar documentos sigilosos na véspera da eleição e atuar proativamente para manter o paciente preso em meio às eleições de 2018, somente se explicam pelo desejo de impulsionar movimentos sociais e forças de oposição ao partido político liderado pelo paciente - forças estas a que ele mesmo, em seguida, viria a aderir, quando aceitou o convite para integrar o governo de Jair Bolsonaro", escreveu Mendes.

Também na decisão divulgada hoje, Mendes critica a Lava Jato por ter enfraquecido intencionalmente o PT - o mesmo partido que foi alvejado no julgamento do mensalão. "Nestes autos, a defesa de José Dirceu alega que, assim como ocorreu com o paciente, sua investigação, prisão e condenação decorreram de uma estratégia concebida, organizada e executada pela força-tarefa da Lava Jato e pelo ex-Juiz Sérgio Moro para debilitar o partido político criado, em 1980, pelo requerente e pelo atual Presidente da República. Os argumentos da defesa são consistentes", escreveu Mendes.

O pedido de Dirceu chegou ao STF em fevereiro e a decisão foi tomada apenas ontem, um dia após as eleições municipais. A decisão é uma extensão do habeas corpus concedido a Lula em 2021, quando a Segunda Turma do STF reconheceu que Moro foi parcial na condução de investigações da Lava Jato.

Cinco anos depois da divulgação das mensagens da Lava Jato, no que ficou conhecido como Vaza Jato, Mendes chega à conclusão de que os investigadores de Curitiba citaram José Dirceu no processo do triplex do Guarujá apenas para respaldar a condenação de Lula. E concluiu: "Quem acha que essa sincronia é simples coincidência decerto não tem compromisso com fatos nem com o devido processo legal!"