Congresso do México protege polêmica reforma judicial com uma mudança constitucional

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Câmara dos Deputados do México aprovou nesta quarta-feira uma reforma constitucional para garantir que as emendas à Constituição sejam ininpugnáveis, uma medida que protege mudanças legais profundas, como a recente reforma judicial, que inclui a eleição popular de juízes e magistrados.

A decisão, que recebeu a aprovação de 340 dos 474 deputados presentes, envolve emendas aos artigos 105 e 107 da Constituição e foi rejeitada pelos parlamentares da oposição, que a descreveram como "autoritária". Na semana passada, o Senado, onde o partido do governo também tem maioria, já tinha aprovado a medida.

"A reforma dá certeza e clareza ao texto constitucional, impedindo que interesses privados usem os canais judiciais para impedir ou reverter reformas democraticamente aprovadas", disse Juan Luis Carrillo, deputado do Partido Verde Ecologista do México (PVEM), governista.