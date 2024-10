Incêndio de grandes proporções atinge shopping em região de comércio popular em SP

Imagens das emissoras de TV mostraram diversas ruas isoladas para impedir a aproximação de curiosos e garantir um perímetro de segurança no local.

Quase cinco horas após os Bombeiros serem acionados, as chamas ainda consumiam o prédio e ainda havia uma grande quantidade de fumaça no local, em uma indicação de que o incêndio causará danos significativos no edifício.

"Isso aqui para a gente é o coração do Brás. Esse shopping é o coração do Brás, o shopping da 25 (de março)", lamentou Valéria da Cruz Silva, que já trabalhou no bairro e foi ao local logo cedo ao saber do incêndio.

Ela afirmou que os prédios da região não são 100% seguros contra incêndios.

"Não é muito segura (contra incêndios), não. Não falo para você que é 100% segura, porque não é. Contra incêndio não", disse.

A região central de São Paulo tem uma grande quantidade de prédios antigos e, especialmente no Brás, há ainda um número significativo de galpões, já que, na primeira metade do século passado, o Brás era um bairro industrial.