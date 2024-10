Gripe aviária espalha-se mais rápido do que em 2023 na UE, mostram dados

Entretanto, ela não foi detectada em humanos nem em gado na UE, ao contrário dos EUA, onde o vírus se espalhou para quase 400 rebanhos leiteiros em 14 Estados neste ano e foi detectado em 36 pessoas desde abril.

Quatro delas trabalhavam em uma granja comercial de ovos infectada pelo vírus.

Sua disseminação para seres humanos e outras espécies de mamíferos, incluindo gado leiteiro e suínos dos EUA, está levantando preocupações de que o vírus possa sofrer mutação e tornar-se facilmente transmissível entre seres humanos, desencadeando uma pandemia.

Entre o início da temporada migratória, em 1º de agosto, e o final da semana passada, países da UE relataram um total de 62 surtos de gripe aviária em fazendas de aves, principalmente no leste do bloco, mostraram dados da Organização Mundial de Saúde Animal.

Isso se compara a sete surtos de gripe aviária relatados em fazendas da UE no mesmo período em 2023, mas ainda bem abaixo dos 112 surtos relatados no final de outubro de 2022.

"A situação no nível da UE é certamente mais preocupante do que na mesma fase do ano passado", disse Yann Nedelec, diretor do grupo francês interprofissional de aves Anvol.