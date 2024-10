Líder norte-coreano diz que teste mais longo de ICBM é "ação militar apropriada" contra inimigos

"O teste de fogo é uma ação militar apropriada que atende plenamente ao propósito de informar os rivais, que intencionalmente têm escalado a situação regional e representado uma ameaça à segurança de nossa República recentemente, sobre nossa vontade de contra-atacar", disse Kim, segundo a KCNA.

A medida ocorre em meio ao clamor internacional e ao alarme crescente sobre o que os Estados Unidos e outros dizem ser o envio de 11.000 soldados da Coreia do Norte para a Rússia - 3.000 deles perto das linhas de frente ocidentais com a Ucrânia.

O lançamento atraiu a rápida condenação da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos.

Um dia antes, Seul citou a inteligência militar sugerindo que o Norte poderia testar o lançamento de um ICBM ou realizar um sétimo teste nuclear próximo à eleição presidencial dos EUA na terça-feira, buscando chamar a atenção para sua crescente proeza militar.

Shin Seung-ki, chefe de pesquisa sobre as Forças Armadas da Coreia do Norte no Instituto de Análises de Defesa da Coreia, disse que o lançamento provavelmente testará o desempenho aprimorado do propulsor de um ICBM existente - possivelmente com a ajuda da Rússia.

"A Coreia do Norte vai querer continuar recebendo ajuda como essa, porque isso economiza tempo e custos e, ao mesmo tempo, melhora o desempenho e aumenta a estabilidade do sistema de armas", declarou ele.