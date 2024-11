Balcão Agrícola do Brasil, apoiado pela Rumo, vai operar ainda em 2024 com entregas de soja e milho

Recém-aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BAB tem como principal investidor a empresa de logística Rumo e foi idealizado para permitir que as operações de hedge reflitam melhor os preços do mercado brasileiro.

O novo instrumento para apoiar as negociações de commodities vem ainda em momento em que a safra de soja do Brasil, maior produtor e exportador global, tem crescido mais do que a dos Estados Unidos, onde está a bolsa de Chicago, referência global para cotações.

Esse é um dos fatores que acabam elevando riscos para negociantes do Brasil, já que muitas vezes os fundamentos do mercado local diferem do que acontece nos EUA, onde está o "benchmark", notou Cardoni, ex-diretor de trading de grãos e oleaginosas da multinacional Louis Dreyfus Company, citando os desafios da precificação.

Já no ambiente do BAB, que permitirá entregas físicas e negociações bilaterais entre comprador e vendedor, a ideia é que os participantes fiquem livres do chamado "risco de basis", que é o diferencial (prêmio ou desconto) de preços do mercado local em relação ao contrato futuro da bolsa de Chicago.

"A gente precisava de um instrumento que refletisse a realidade do campo (no país). Hoje o agro brasileiro tem maturidade para isso", afirmou Cardoni a jornalistas, ao comentar os crescentes desafios de precificação.

Ainda que as negociações de soja e milho no mercado físico direcionadas para exportação devam continuar exigindo que o negociador ainda "trave" os diferenciais ante Chicago, para aquele participante que atua somente no mercado interno pode ser mais interessante usar o ambiente do BAB, que oferece um preço livre do "risco de basis" na realização do hedge.