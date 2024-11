Coreia do Norte 'apoiará Rússia até a vitória na Ucrânia', diz chanceler

"E também garantimos que, até o dia da vitória, estaremos firmemente ao lado de nossos camaradas russos", disse ela.

Ao cumprimentá-la, Lavrov falou sobre os "laços muito estreitos" entre as Forças Armadas dos dois países e disse que isso permitiu que eles resolvessem juntos importantes tarefas de segurança.

Nenhum dos dois se referiu às declarações de Estados Unidos, Otan, Coreia do Sul e Ucrânia nesta semana de que a Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 soldados para a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse separadamente na sexta-feira que não tinha "nada a acrescentar ao que já foi dito" sobre tais declarações.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou na quinta-feira que 8.000 deles estavam na região de Kursk, onde as tropas ucranianas atravessaram a fronteira com a Rússia em agosto, e que ele esperava que eles entrassem em combate contra a Ucrânia nos próximos dias.

"Somos profundamente gratos aos nossos amigos coreanos por sua posição de princípio em relação aos eventos que agora tem se desenrolado na Ucrânia como resultado do curso do Ocidente de avançar a Otan para o leste e incentivar um regime abertamente racista a exterminar tudo o que é russo", disse Lavrov.

Choe declarou que os dois países precisam continuar aprofundando seus laços de acordo com um tratado assinado por seus líderes em junho, que inclui uma cláusula de defesa mútua.