Corpo de ex-proprietária é encontrado nos escombros de hotel na Argentina

Hotel Dubrovnik, antes do desabamento Imagem: Reprodução/Google Maps

Entre as vítimas desaparecidas estariam trabalhadores de obras que supostamente operavam sem licenças municipais. No local funcionava o hotel Dubrovnik, onde o município havia interrompido obras em agosto deste ano.

Havia autorização para uma obra no prédio, mas não na parte que ruiu. Prefeito ressaltou que foi permitida a construção de um elevador na parte frontal do edifício e que não tinha comunicação com a torre: "Há autorização para mudar de piso, para não mexer na estrutura", observou.

Quatro pessoas foram apreendidas. Segundo Javier Alonso, os detidos são pedreiros que teriam vínculo com a obra do hotel, mas as identidades deles não foram divulgadas pelas autoridades.

Hotel ficava a dois quarteirões da praia e tinha quartos para até cinco pessoas. Segundo o site do Dubrovnik, a instalação começou a ser construída em 1986 por um casal de croatas que encontraram na Villa Gesell "um lugar que fazia com que eles lembrassem do próprio país".