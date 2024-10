Jamil: Brasil quer evitar troca de farpas com Venezuela e espera diálogo

A questão é saber se diante de tudo isso ainda há esperança de diálogo. O que disse hoje pela manhã e volto a dizer é que nós temos uma realidade que é a seguinte: a Venezuela não vai embora da fronteira do Brasil. A Venezuela será sempre fronteira do Brasil, esse tema sempre será um tema que fará parte, inclusive, do tema da segurança nacional do Brasil.

Se o Brasil não quer lidar com isso tudo de forma pública, em alguma instância, ainda que seja de uma forma discreta, o governo brasileiro terá sim de lidar de forma permanente com essa realidade na Venezuela.

Jamil Chade

Tales Faria afirmou que Maduro "é abusado", e lembrou que antes dessa crise, o próprio presidente Lula recebeu ele em Brasília como chefe de Estado.

O Maduro é abusado, a verdade é essa. O Lula foi extremamente bonzinho, delicado com ele. Recebeu o Maduro no Palácio do Planalto. [Depois] o Maduro falou bobagem, disse que o Lula precisava tomar chá de camomila. O Maduro mentiu e disse que ia apresentar as atas para o Amorim. Eles agora estão falando do Amorim como se o Amorim fosse [inimigo].

O Amorim é um sujeito reconhecidamente no meio diplomático. E também aqui no meio político, como sujeito de esquerda, sempre foi, se for colocar o Amorim como um aliado dos Estados Unidos. (...) É uma bobajada do Maduro e vai ficar nisso. Não adianta, o que eles vão fazer? Invadir o Brasil? Não vão.