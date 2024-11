EUA culpam Rússia por vídeo que alega falsamente votação fraudulenta no Estado da Geórgia

WASHINGTON (Reuters) - Agências de inteligência dos EUA emitiram uma declaração conjunta nesta sexta-feira culpando a Rússia por ter feito um vídeo que falsamente pretende mostrar um imigrante haitiano alegando ter votado várias vezes no estado norte-americano da Geórgia.

A Geórgia é um dos sete Estados cruciais na eleição presidencial norte-americana de terça-feira entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump.

"Esse julgamento é baseado em informações disponíveis para a CI (comunidade de inteligência) e em atividades anteriores de outros agentes de influência russos, incluindo vídeos e outras atividades de desinformação", disseram as agências no comunicado, emitido em conjunto pelo Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, o FBI e a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura.