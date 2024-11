Gaza está "apocalíptica" e todos em "risco iminente" de morte, alerta ONU

Israel iniciou uma ampla ofensiva militar no norte de Gaza no começo deste mês. Os Estados Unidos afirmaram que observam a situação para garantir que as ações de seu aliado no local deixem claro que não está implementando uma "política de fome" no norte.

"A ajuda humanitária não consegue acompanhar a escala das necessidades devido às restrições de acesso. Produtos básicos que salvam vidas não estão disponíveis. Os humanitários não estão seguros para realizar seu trabalho e são impedidos pelas forças israelenses e pela insegurança de chegar às pessoas necessitadas", diz a declaração.

As entidades pedem a todas as partes que lutam em Gaza que protejam os civis e conclamam Israel a "cessar seu ataque a Gaza e aos humanitários que tentam ajudar".

A missão israelense da ONU em Nova York não quis comentar a declaração. No mês passado, o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, disse ao Conselho de Segurança que o problema em Gaza não era a falta de ajuda, afirmando que mais de um milhão de toneladas haviam sido entregues no ano passado. Ele acusou o Hamas de sequestrar a assistência.

O Hamas tem negado repetidamente as alegações israelenses de que estaria roubando a ajuda e diz que Israel é o culpado pela escassez.

Na segunda-feira, o Serviço de Emergência Civil palestino disse que cerca de 100.000 pessoas estavam isoladas em Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun, no norte de Gaza, sem suprimentos médicos ou alimentares. A Reuters não conseguiu verificar o número de forma independente.