Kremlin diz que não tem mais nada a dizer a respeito de afirmações ocidentais sobre tropas da Coreia do Norte

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta sexta-feira que não tinha "nada a acrescentar ao que já foi dito" sobre as declarações ocidentais de que a Coreia do Norte enviou milhares de soldados à Rússia para ajudar na guerra contra a Ucrânia.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse na quinta-feira que Pyongyang tinha 10.000 soldados na Rússia, incluindo 8.000 na região ocidental de Kursk, que, segundo ele, deveriam entrar em combate contra a Ucrânia nos próximos dias.

A Rússia não confirmou nem negou a presença de soldados norte-coreanos em seu território.