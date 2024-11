Caixa da Berkshire sobe para US$325 bi após Buffett vender ações na Apple e BofA

Esses fatores foram compensados pelo aumento da lucratividade da seguradora de automóveis Geico, onde os sinistros e as despesas com acidentes caíram.

O lucro também aumentou na ferrovia BNSF, que transportou mais bens de consumo, e na Berkshire Hathaway Energy, onde as despesas operacionais diminuíram.

Em seu relatório trimestral no sábado, a Berkshire disse que vendeu cerca de 100 milhões, ou 25%, de suas ações da Apple durante o verão no Hemisfério Norte, terminando com cerca de 300 milhões.

Ela já vendeu mais de 600 milhões de ações da fabricante do iPhone em 2024, embora a Apple continue sendo a maior participação acionária da Berkshire, com 69,9 bilhões de dólares.

As vendas constituíram uma grande parte dos 36,1 bilhões de dólares obtidos com ações, incluindo vários bilhões de dólares em ações do Bank of America, que a Berkshire vendeu no trimestre.

Buffett disse em maio que esperava que a Apple continuasse sendo o maior investimento da Berkshire em ações, mas que a venda fazia sentido porque a alíquota de imposto federal de 21% sobre os ganhos provavelmente aumentaria.