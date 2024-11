Trump e Kamala vão à Carolina do Norte em esforço eleitoral de última hora

Por James Oliphant e Nandita Bose

MILWAUKEE (Reuters) - A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump vão à Carolina do Norte neste sábado para tentar obter apoio no Estado do sudeste dos EUA, apenas três dias antes da eleição presidencial de terça-feira.

Será o quarto dia consecutivo em que a vice-presidente Harris e o ex-presidente Trump visitarão o mesmo Estado no mesmo dia, ressaltando a importância crítica dos sete estados que provavelmente decidirão a disputa, a qual as pesquisas de opinião mostram estar no fio da navalha.