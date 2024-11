Bolsonaro vai repetir tática que Lula usou em 2018 no TSE? Entenda

Após Jair Bolsonaro (PL) dizer que, mesmo inelegível até 2030, planeja registrar candidatura para disputar as eleições de 2026, a situação atual do ex-presidente passou a ser comparada com o contexto no qual Lula (PT) se viu inserido em 2018. Para especialistas, há mais semelhanças do que diferenças.

O que aconteceu

"A situação é exatamente igual", afirma especialista. Advogado e doutor em direito pela USP, Renato Ribeiro de Almeida acredita que a situação de Bolsonaro hoje é "muito semelhante" à enfrentada por Lula em 2018. "A única diferença é que o Lula estava preso", diz ele.

"Tanto Bolsonaro quanto Lula ficaram inelegíveis por conta da Lei da Ficha Limpa", diz advogada. Especialista em direito eleitoral, Gabriela Rollenberg afirma que a diferença está apenas no tipo de condenação que gera a inelegibilidade. A de Bolsonaro é eleitoral, enquanto a de Lula era criminal.