COP discute financiamento privado para conservar natureza após falta de acordo

Mas não houve consenso enquanto as negociações se arrastavam para além do término programado da cúpula na sexta-feira, durante a qual dezenas de delegações partiram. Na chamada de sábado de manhã, não havia mais quórum entre as quase 200 nações para a aprovação de um acordo, forçando os organizadores a suspender abruptamente a reunião.

"Estou triste e furioso com o não resultado da COP16", disse Shilps Gautam, executivo-chefe da empresa de financiamento de projetos Opna.

"O que é mais selvagem nas discussões sobre financiamento da natureza é que os números discutidos já são uma ninharia."

As atividades humanas, como a agricultura, a mineração e o desenvolvimento urbano, estão cada vez mais levando a natureza à crise, com cerca de 1 milhão de espécies de plantas e animais que se acredita estarem em risco de extinção.

A mudança climática, resultado da queima de combustíveis fósseis, também está aumentando os problemas da natureza, elevando as temperaturas e interrompendo os ciclos climáticos.

Os países se reunirão novamente no Azerbaijão na próxima semana para a cúpula climática COP29 da ONU, que novamente se concentrará na grande necessidade de financiamento das nações ricas para suas contrapartes mais pobres para ajudar a arcar com os custos climáticos.