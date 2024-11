Oito acusados são interrogados na retomada do julgamento por estupros na França

O tribunal também analisará o caso de um homem de 30 anos, o único dos corréus julgado à revelia.

- 'Abusou da própria filha' -

O oitavo deles é um desempregado de 41 anos, acusado de estuprar Gisèle Pelicot em 2019, com a cumplicidade do marido e na casa da filha do casal na região de Paris.

No primeiro dia de julgamento, em setembro, ele negou ter cometido o estupro.

Os dois filhos e a filha do casal, que atende pelo pseudônimo de Caroline Darian, estiveram várias vezes no tribunal em apoio à mãe. Mas em algumas das audiências mais recentes, Darian não esteve presente.

No final de outubro, quando o julgamento já estava na metade, Darian anunciou no Instagram que passaria alguns dias em uma clínica para recuperar as forças "e voltar a dormir novamente".