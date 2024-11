Presidente do México critica Suprema Corte por ultrapassar atribuições na reforma judicial

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou a Suprema Corte do país nesta segunda-feira por, segundo ela, exceder sua autoridade, enquanto avalia se deve considerar inconstitucional parte de uma reforma judicial recentemente promulgada.

A disputa coloca a maioria dos 11 membros da Suprema Corte contra a nova presidente, que assumiu o cargo no mês passado, sobre os limites do poder do tribunal de revisar a reforma judicial constitucional que exige a mudança para um sistema de juízes eleitos nos próximos dois anos.

A reforma foi aprovada por uma maioria de dois terços do Congresso mexicano em setembro e, em seguida, aprovada pela maioria dos legislativos estaduais do país, ambos requisitos para emendas constitucionais.