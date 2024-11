Putin recebe chanceler norte-coreana durante celebração do "Dia da Unidade" russa

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu na semana passada aos aliados de Kiev que parem de apenas “observar” e comecem a agir para lidar com a presença de norte-coreanos.

Os Estados Unidos acusaram a Rússia e a China no Conselho de Segurança da ONU, nesta segunda-feira, de “protegerem descaradamente” e de encorajarem a Coreia do Norte a violar ainda mais as sanções das Nações Unidas.

Em Seul, a Coreia do Sul e a União Europeia condenaram conjuntamente as “transferências ilegais de armas” da Coreia do Norte para a Rússia para uso nos ataques à Ucrânia, e exigiram que o país retire suas tropas.

Choe está na Rússia há quase uma semana, tendo chegado à cidade portuária de Vladivostok, no extremo leste, na terça-feira passada, em sua segunda visita ao país em seis semanas.

Na última sexta-feira, Choe disse ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que seus países desfrutam de uma “camaradagem militar invencível” e que a Coreia do Norte apoiaria a Rússia “até o dia da vitória” na Ucrânia.

Os EUA e a Coreia do Sul afirmam que a Coreia do Norte enviou mísseis balísticos, foguetes antitanque e milhões de munições para que a Rússia usasse contra a Ucrânia. Moscou e Pyongyang negaram as transferências de armas.