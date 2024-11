EUA expandem testagem de gripe aviária após infecções em pessoas sem sintomas

Por Deena Beasley e Leah Douglas

(Reuters) - Trabalhadores do setor agrícola que foram expostos a animais contaminados com a gripe aviária devem fazer exames para detectar a presença do vírus mesmo se não apresentarem sintomas, informou nesta quinta-feira o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

A mudança na recomendação de testagem da agência ocorre ao mesmo tempo em que o Departamento de Agricultura do país expande os testes de gripe aviária no leite, sinal da preocupação das organizações quanto à disseminação do vírus nas fazendas de gado leiteiro e no setor de aves.