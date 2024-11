França e Israel se desentendem após prisão de funcionários franceses em Jerusalém

Fontes diplomáticas francesas disseram que a segurança israelense havia sido instruída a não entrar antes da visita de Barrot.

No entanto, eles o fizeram e, como consequência, Barrot se recusou a entrar no complexo, chamado Eleona em francês, enquanto eles estavam presentes. Dois oficiais franceses foram brevemente presos, disseram as fontes, acrescentando que os israelenses estavam cientes de que ambos eram do consulado e possuíam status diplomático.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou em comunicado que uma discussão ocorreu entre as forças israelenses e dois seguranças franceses. Eles foram soltos imediatamente após se identificarem como diplomatas, informou a pasta.

"Essa violação da integridade de um local sob a responsabilidade da França corre o risco de minar os laços que eu vim cultivar com Israel em um momento em que todos nós precisamos fazer a região avançar no caminho da paz", disse Barrot, visivelmente irritado, a jornalistas do lado de fora do prédio.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que todo líder estrangeiro visitante é acompanhado por sua equipe de segurança, um ponto que foi "esclarecido antecipadamente no diálogo preparatório com a Embaixada da França em Israel".

Uma fonte diplomática francesa disse que autoridades israelenses estão disseminando “alegações falsas”. A chancelaria afirmou que o embaixador israelense em Paris será convocado nos próximos dias.