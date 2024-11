Presidente do México tem uma primeira conversa cordial com Trump

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou com o presidente eleito Donald Trump na manhã desta quinta-feira e descreveu a primeira ligação telefônica entre os dois desde as eleições da última terça-feira nos EUA como "muito cordial".

Sheinbaum publicou na plataforma de redes sociais X uma foto de si mesma sorrindo em sua mesa, acrescentando que ela e Trump falaram sobre as "boas relações que teremos entre o México e os Estados Unidos".

A publicação não entrou em detalhes sobre o telefonema.