Trump precisa pensar no aquecimento global como habitante do planeta, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, em entrevista à CNN Internacional, que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa pensar como um habitante da Terra e trabalhar para coibir o aquecimento do planeta, independentemente de suas posições anteriores sobre as mudanças do clima.

"Eu acredito que o presidente Trump tem de pensar como um habitante da planeta Terra. E se ele pensa como o governante do país mais importante, mais rico país do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista das armas, ele tem de ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta que eu estou", disse Lula em entrevista à jornalista Christiane Amanpour.

Lula foi questionado sobre como ficam as negociações para evitar o aquecimento global com a posse de Trump, que em sua passagem anterior pela Presidência dos Estados Unidos retirou o país do Acordo de Paris e sempre negou o aquecimento global e as consequências das mudanças climáticas para o planeta.