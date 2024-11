Vitória de Trump preocupa parceiros internacionais antes da COP29

"Se um dos pilares de três pernas estiver vacilante ou incerto, os outros dois precisam se manter firmes", disse um diplomata europeu à Reuters.

Li Shuo, diretor do China Climate Hub do Asia Society Policy Institute, disse que a perda da liderança política entre os EUA e a China na COP29 precisa ser preenchida pela China e pela UE.

"Uma aliança climática fortalecida com a Europa e a China no centro é a nossa melhor esperança para os próximos anos", disse.

Enquanto isso, os Estados e as cidades dos EUA estão planejando dar um passo à frente e preencher a lacuna do país na próxima cúpula climática para incentivar outros países a continuar trabalhando para atingir as metas climáticas de Paris.

A U.S. Climate Alliance, a America Is All In e a Climate Mayors enviarão delegações à COP29. Os grupos foram formados em 2017 depois que Trump retirou os EUA do Acordo de Paris pela primeira vez, uma medida que o governo de Joe Biden reverteu. Eles representam quase dois terços da população dos EUA e três quartos do PIB norte-americano.

Um relatório da Universidade de Maryland em setembro constatou que, se as leis e políticas climáticas do governo Biden forem revertidas, as entidades não federais, como Estados e cidades, podem alcançar uma redução de 48% nas emissões até 2035 -- ficando aquém dos compromissos anteriores dos EUA de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 50% em comparação com os níveis de 2005 até 2030.