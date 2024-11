Amsterdã proíbe manifestações após "esquadrões antissemitas" atacarem torcedores israelenses

Medidas de segurança foram reforçadas no município, onde centenas de pessoas se reuniram na quinta-feira para relembrar Kristallnacht (Noite dos Cristais), o pogrom nazista contra os judeus na Alemanha em 9 e 10 de novembro de 1938.

Um vídeo verificado pela Reuters mostrou um grupo de homens correndo perto da estação central de Amsterdã, perseguindo e agredindo outros homens, enquanto as sirenes da polícia soavam.

O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, disse que estava "horrorizado com os ataques antissemitas contra cidadãos israelenses", que ele chamou de "completamente inaceitáveis".

Schoof afirmou ter assegurado a Netanyahu por telefone que "os criminosos serão identificados e processados".

A polícia disse que houve incidentes antes do jogo, para o qual cerca de 3.000 torcedores do Maccabi viajaram para Amsterdã, e que 62 suspeitos foram detidos após a partida, quando manifestantes pró-palestinos tentaram chegar à Johan Cruyff Arena, apesar de a cidade ter proibido um protesto no local. Dez permaneciam sob custódia na sexta-feira.

De acordo com a polícia, os torcedores haviam deixado o estádio sem incidentes após a partida da Liga Europa, vencida pelo Ajax por 5 x 0, mas os confrontos eclodiram durante a noite no centro da cidade.