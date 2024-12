PMs de abordagem que teve jovem baleado à queima-roupa são afastados em SP

"Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis serão tomadas", informou a SSP-SP. Este é mais um episódio na escalada da violência por policiais militares no estado desde novembro.

Pasta mudou versão inicial. Por volta das 8h (horário de Brasília), a secretaria enviou nota à reportagem afirmando que o jovem baleado "tentou tirar a arma de um policial", quando outro agente "interveio" e disparou. Pelas imagens veiculadas, não é possível verificar essa suposta tentativa de pegar o armamento. Já no início da tarde, a secretaria atualizou o texto e afirmou que o "homem [baleado] agrediu um policial" e o colega "interveio", não citando a suposta tentativa do rapaz em retirar o armamento do agente.

Como os nomes dos agentes não foi divulgado pelas autoridades, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas deles para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens, divulgadas inicialmente pela TV Globo e obtidas pelo UOL, mostram uma viatura na rua Eusébio de Paula Marcondes, no bairro Jardim d'Abril, na zona oeste da capital paulista. Dois agentes descem da viatura e aparentam discutir com populares. Um dos policiais chega a atingir uma pessoa com golpes do que seria um cassetete.

Segunda viatura aparece nas imagens e a discussão aumenta. Um jovem começa a gravar a ação, quando um dos agentes, com o que aparenta ser um cassetete nas mãos, avança contra ele e tenta puxá-lo pela blusa. Então, eles saem do campo de registro da câmera. Uma mulher tenta apartar a confusão.