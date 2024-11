Quase 70% dos mortos na guerra de Gaza são mulheres e crianças, diz ONU

As 8.119 vítimas verificadas são um número muito menor do que o número de mais de 43.000 vítimas fornecido pelas autoridades de saúde palestinas para a guerra de 13 meses. Mas o detalhamento da ONU sobre a idade e o gênero das vítimas corrobora a afirmação palestina de que mulheres e crianças representam uma grande parte dos mortos na guerra.

Essa conclusão indica "uma violação sistemática dos princípios fundamentais da lei humanitária internacional, incluindo distinção e proporcionalidade", disse o escritório de direitos da ONU em uma declaração que acompanha o relatório de 32 páginas.

"É essencial que haja o devido ajuste de contas com relação às alegações de graves violações do direito internacional por meio de órgãos judiciais confiáveis e imparciais e que, nesse meio tempo, todas as informações e provas relevantes sejam coletadas e preservadas", disse o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk.

Crianças sentam em sofá no meio da destruição no campo de refugiados de Nuseirat, na Faixa de Gaza Imagem: Eyad BABA / 7.nov.2024-AFP

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não respondeu imediatamente a uma solicitação da Reuters para comentar as conclusões do relatório.

As Forças Armadas israelenses, que iniciaram sua ofensiva em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023, no qual combatentes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel e fizeram mais de 250 reféns, afirmam que tomam cuidado para evitar ferir civis em Gaza.